İstanbul'da polisten bayram tatili öncesi bilgilendirme uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde olumsuzlukların yaşanmaması için Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüs şoförleri ve vatandaşları bilgilendirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde olumsuzlukların yaşanmaması için Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüs şoförleri ve vatandaşları bilgilendirdi.

Büyük İstanbul Otogarı'nda arife günü yoğunluk yaşanıyor. Tatilde vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda çalışma başlattı.

Otogara gelen ekipler, otobüs şoförlerine güvenli sürüşün önemini hatırlatarak, emniyet kemeri ve araç kullanma saatleri konularına uymalarını istedi.

Bayram yoğunluğunu fırsat gören bazı suç unsurlarına yönelik de vatandaşlar ve otobüs firması yetkilileri uyarıldı. Ekipler, hırsızlık ve dolandırıcılıktan korunmanın yolları ile sahte para konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler ayrıca yolcular ve şoförlere dolandırıcılık yöntemlerinin anlatıldığı emniyetin hazırladığı dijital güvenlik kütüphanesi broşürlerini dağıttı.