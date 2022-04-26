İstanbul'da polis başmüfettişleri özel güvenlik görevlilerini denetledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, polis başmüfettişlerince vatandaşların yoğun bulunduğu noktalarda çalışan özel güvenlik görevlileri denetlendi.

Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda yapılan denetimde, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için polis başmüfettişleri güvenlik görevlilerinin çalışmalarını kontrol etti.

Polis Başmüfettişi Nevin Akçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların yoğun bulunduğu havalimanları, otogarlar, alışveriş merkezleri, raylı ulaşım sistemleri gibi yerlerde özel güvenlik personeline yönelik denetim yaptıklarını, tedbirlerin uygun olup olmadığı, alınması gereken ekstra tedbirler olup olmadığına baktıklarını söyledi.

Akçal, 21 ilde 286 noktada 60 polis başmüfettişinin denetlemelerde görev aldığını dile getirerek, "Denetlemelerde, özel güvenlik personelinin yeterliliklerinin, görev ve sorumluluklarının yeniden gözden geçirilmesi, farkındalıklarının arttırılması, tedbirlere riayet etmelerinin sağlanması amacıyla yol gösterici olarak görev yapıyoruz. İstanbul'da 71 alışveriş merkezinde, 10 raylı ulaşım sisteminde, 2 havalimanında ve otogarlarda bu tedbirlerle alakalı denetlemelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.