İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 37 Şüpheli Gözaltına Alındı

(İSTANBUL)- İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK adına sokak olayları çıkarma arayışında olduğu belirlenen 37 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin, örgüt içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren gençlik yapılanması YCWK mensubu oldukları ve il genelinde sokak eylemleri arayışında oldukları öğrenildi.

İstanbul'da 12 ilçede bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüphelinin yakalandığı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın şehir ve gençlik yapılanmasının kentte sokak eylemleri hazırlığında olduğunu belirledi. Çalışmalar devamında PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve oluşumlarına finans temini sağlayan, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Kürdistan Yurtsever Gençler Birliği (YCWK) içerisinde faaliyet yürüten ve eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenen 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'da 12 ilçede bu sabah yapılan operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü olarak Bölücü Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması YCWK (Kurdistan Yurtsever Gençler Birliği) içerisinde faaliyet yürüten, İlimizde sokak eylemleri arayışı içerisinde olan, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü ve oluşumlarına finans temini sağlayan şahsıların yakalanmasına yönelik; İlimiz (12) ilçesinde 25.10.2024 günü yapılan operasyonel çalışmada (37) şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda şahıslara ait dijital materyallere ve yasaklı yayınlara el konulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur".