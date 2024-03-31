Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemi sona yaklaşıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, saat 08.00'de başlayan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işleminde sona yaklaşıldı.

Beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçecek İstanbullular, sabahtan itibaren sandıkların kurulduğu okullara giderek oylarını kullandı.

Öğle saatlerine doğru havanın da ısınmasıyla sandıkların bulunduğu okullarda yoğunluk arttı. Oylamada 4 tercih yapılacak olması ve pusulaların zarfa katlanıp konulması, seçmenlerin kabinlerde uzun kalmasına yol açtı.

Maltepe'de sandıkların kapanmasına saatler kala okulların bahçesinde kalabalık arttı. Sandıkların bulunduğu sınıfların önünde sıraya giren seçmenler, uzun kuyruklar oluştu.

Ataşehir Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'na gelen seçmenler, sandıkların bulunduğu sınıfların önünde sıraya girdi.

Seçmen sayısı fazla olan sınıfların önünde oluşan uzun kuyruklarda bekleyen yaşlı vatandaşlar, ayakta durmakta zorlandı.

Üsküdar Kısıklı Mahallesi'ndeki Şehit Hüseyin Dalgılıç Ortaokulu'nda oy vermek isteyen vatandaşların yoğunluğu nedeniyle sınıflardaki kalabalık arttı, seçmenler oylarını kullanabilmek için sıraya girdi.

Türkiye'de 19 bin 249 kişiyle en fazla seçmenin bulunduğu Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'na gelen seçmenler de yoğunluk oluşturdu.

Kentte bazı okullarda oy verme işlemi ise sakin geçiyor.

Öte yandan, oy verme işlemleri sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun yer aldığı Kısıklı'da da sakin bir hava hakim.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul İstanbul Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

31 Mart Aydın Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Aydın'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Liverpool - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Brighton maçı nereden izlenir? 31 Mart Tunceli Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Tunceli'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Antalya Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Antalya'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Şırnak Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Şırnak'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Sivas Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Sivas'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Nevşehir Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Nevşehir'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Ankara Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Ankara'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Adana Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Adana'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Yerel Seçim kaç yılda bir yapılır? Hangi seçimler 5 yılda bir yapılır? Belediye seçimleri en son ne zaman oldu? Batman, Şırnak, Ardahan oy verme bitti mi? Batman, Şırnak, Ardahan sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Urfa, Van, Bayburt oy verme bitti mi? Urfa, Van, Bayburt sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Sivas, Trabzon, Tunceli oy verme bitti mi? Sivas, Trabzon, Tunceli sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Ordu, Rize, Siirt oy verme bitti mi? Ordu, Rize, Siirt sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Bursa'da sandıklar kapandı mı? Bursa'da sandıklar ne zaman kapanıyor?
title