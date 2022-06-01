İstanbul'da otomobillerin parçalarını çalan şüpheli tutuklandı - Haberler

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İstanbul'da otomobillerin parçalarını çalan şüpheli tutuklandı

AA - Tansel Parlak - Güncel
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İstanbul'da otomobillerin parçalarını çalan şüpheli tutuklandı

Sancaktepe ve Sultanbeyli'de çaldığı otomobil parçalarını iş yerlerine satan şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe ve Sultanbeyli'de çaldığı otomobil parçalarını iş yerlerine satan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Mayıs'ta Sancaktepe, 30 Mayıs'ta da Sultanbeyli'de aynı marka ve modeldeki 4 otomobilin ön kaputlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki birçok güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, şüphelinin, hakkında daha önce işlem yapılan B.C. olduğunu tespit etti.

Ekiplerce gözaltına alınan B.C'nin Sancaktepe'den çaldığı malzemeleri Bostancı Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine sattığı belirlendi. İş yerinde yapılan aramalarda çalınan kaputlardan ikisi ele geçirilirken malzemeleri satın alan iş yeri sahibi Ü.P. de gözaltına alındı.

Şüphelinin Sultanbeyli'den çaldığı parçaları sattığı İ.G.Ç. ise Adil Mahallesi'nde yakalanırken suça konu eşyalar muhafaza altına alındı.

Çalınan malzemeleri satın alan Ü.P. ve İ.G.Ç. hakkında "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan adli işlem yapılırken, B.C. ise 4 ayrı "otodan hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Tansel Parlak - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe Otomobil Mayıs Güncel Haberler

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