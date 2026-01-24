Haberler

Arnavutköy'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu bir otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı ve olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde E.B. idaresindeki 42 AKZ 487 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün yanı sıra 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerine gelen ve çamura saplanan bir ambulans polis ekipleri ve vatandaşlarca bulunduğu yerden çıkartıldı.

Bir süre trafiğin kontrollü sağlandığı caddede, kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından akış normale döndü.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel


