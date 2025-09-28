Haberler

İstanbul'da Oto Hırsızlığına Geçit Yok: 4 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da çaldıkları araçları parçalayıp yedek parça olarak satan 4 şüpheli, teknik takip sonucu yakalandı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği, çalınan araçların izini sürdü ve yapılan operasyonda tutuklamalar gerçekleşti.

İstanbul'da çaldıkları araçları parçalayıp yedek parça olarak satan veya "change" yöntemiyle piyasaya süren 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Avcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Bahçelievler ve Bağcılar'da aynı marka otomobillerin taklit kontak anahtarı uydurulmak suretiyle çalınmaları üzerine çalışma başlattı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından şüphelilerin, çaldıkları araçları Bağcılar Mahmutbey Mahallesi veya Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki ara sokaklarda gizledikleri, daha sonra bazı araçları parçalayıp yedek parça olarak sattıkları, bazı araçları ise piyasadan satın almış oldukları ağır hasarlı otomobillerle "change" yaptıkları, bu araçları da satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen 4 şüpheli Sancaktepe, Kadıköy, Ataşehir, Bahçelievler, Avcılar ve Bayrampaşa'da 19 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin 8 oto hırsızlığı ve 2 kez de resmi belgede sahtecilik olmak üzere 10 eylem gerçekleştirdikleri tespit edilirken çalınan araçlardan üçü ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerden A.G'nin (73) çeşitli suçlardan 29, U.K'nin (42) 19, Y.D'nin (45) 15, A.U.K'nin (57) de 2 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Şüpheliler, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin araçları çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
