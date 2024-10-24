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İstanbul'da Ortak Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

İstanbul'da Ortak Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi
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İstanbul'da Metro İstanbul, itfaiye, AKUT ve SKYWORKS ekiplerinin katılımıyla yönelik düzenlenen tatbikatta, teleferik hatlarında mahsur kalan yolcular kurtarıldı. Tatbikat, acil durum müdahale becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

İstanbul'da Metro İstanbul, itfaiye, AKUT ve SKYWORKS ekiplerinin katılımıyla ortak kurtarma tatbikat yapıldı.

Senaryo gereği TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında elektrik arızasından dolayı yaşanan duraksama nedeniyle kabindeki yolcular mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AKUT ve SKYWORKS ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeden 5 araç ile 14 personel, AKUT ve SKYWORKS'den ise 24 kişilik uzman ekip ilk aşamada halatlarla kabine ulaşarak, mahsur kalanları çıkarıp güvenli bölgeye indirdi.

Olası arıza durumlarında teleferik gondollarının askıda kalması halinde, teknik ekiplerin ve acil müdahale birimlerinin doğru ve etkin müdahale alışkanlığı kazanmalarını sağlamak için tatbikatın ikinci etabında ise lifte asılı kalanlar itfaiye ekiplerince sepetle aşağı indirildi.

Metro İstanbul Avrupa Yakası İşletme Müdürü Onur Doğru, AA muhabirine, geçen yıllarda itfaiye ile yapılan tatbikatlara ek olarak bu sene AKUT ve SKYWORKS'ü de dahil ettiklerini söyledi.

Tatbikatın, 38 kişilik ekiple yapıldığını ifade eden Doğru, "Halatlı kurtarma ve sepetle kurtarma tatbikatı gerçekleştirdik. Planlamalarımız ve eğitimlerimiz sürekli devam ediyor. Amacımız, tatbikatlar sayesinde, ekiplerin tecrübesini ve verimliliğini artırmak, olası bir havada kalma esnasındaki kurtarmadaki müdahale süresini aşağı çekmek. Her yıl 17 tatbikat yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

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