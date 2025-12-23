İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı

İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Beylikdüzü ve Avcılar'da iş yerlerine, Sarıyer'de ise iki araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olaylarına karışan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 26 mermi, 450 gram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.