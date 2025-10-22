İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 71 Zanlıdan 52'si Tutuklandı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 71 zanlıdan 52'si tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, elebaşılığını Yunanistan'da firari bulunan U.Ş'nin yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

Örgüte yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, 71 şüphelinin "yağma amaçlı iş yeri kurşunlama", "silahlı tehdit", "ruhsatsız silah bulundurma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan 32 eyleme karıştıkları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Operasyonda ayrıca 6 ruhsatsız tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden 52'si tutuklandı.

Hakimlik 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.