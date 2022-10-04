İstanbul'da organ ticareti iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, anlaştıkları kişileri akraba olarak gösteren sahte belge düzenleyerek organ ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul'da, anlaştıkları kişileri akraba olarak gösteren sahte belge düzenleyerek organ ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "organ ve doku ticareti" suçuyla ilgili yaptığı çalışmalarda, özel bir hastaneye yabancı uyruklu kişilerin organ nakli olmak üzere başvurduğunu belirledi.

Hastane kayıtlarını inceleyen ekipler, organ nakli için başvuran bazı kişilere ait dokümanların birbiriyle uyuşmadığını ve kendilerini sahte belgelerle karı-koca, ağabey-kardeş gibi gösteren 3 grubun nakil için hazırlandığını tespit etti.

Yapılan detaylı çalışmada kendilerini eş olarak tanıtan Filistin uyruklu şüphelilerin eş olmadıklarını tespit eden ekipler, böbrek naklini 12 bin dolar karşılığında Ürdün uyruklu şüphelinin organize ettiğini saptadı.

Ekipler, belgelerde kendilerini ağabey-kardeş olarak gösteren kişilerin akraba olmadıklarını ve 60 bin dolar karşılığında böbrek nakli olmak istediklerini ortaya çıkardı.

Çalışmalar kapsamında 12 bin dolar karşılığında böbrek vericisi olan bir kişinin de Esenyurt'taki adreste uygun alıcı için bekletildiği belirlendi.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından yaptıkları operasyonda, suç örgütü elebaşı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 3'ü yabancı uyruklu 4 zanlı ile böbrek nakli işlemlerine başvuran 7 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.