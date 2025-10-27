Haberler

İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 9 Deniz Seferi İptal Edildi

Güncelleme:
İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü'nde (BUDO) toplam 9 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler arasında Bandırma, Bursa ve Armutlu seferleri yer alıyor.

İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü'nde (BUDO) yapılması planlanan toplam 9 sefer iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, kentte yapılması planlanan İDO'da 4, BUDO'da ise 5 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İptal edilen seferler ise şöyle:

"İDO: Saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy, 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 11.30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma.

BUDO: Saat 08.00 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 09.30 Mudanya-Eminönü/Sirkeci, 10.00 Armutlu-Eminönü/Sirkeci, 11.30 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 11.30 Eminönü/Sirkeci-Armutlu."

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
