İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 9 Deniz Seferi İptal Edildi
İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü'nde (BUDO) toplam 9 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler arasında Bandırma, Bursa ve Armutlu seferleri yer alıyor.
Alınan bilgiye göre, kentte yapılması planlanan İDO'da 4, BUDO'da ise 5 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İptal edilen seferler ise şöyle:
"İDO: Saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy, 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 11.30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma.
BUDO: Saat 08.00 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 09.30 Mudanya-Eminönü/Sirkeci, 10.00 Armutlu-Eminönü/Sirkeci, 11.30 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 11.30 Eminönü/Sirkeci-Armutlu."
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel