İstanbul'da Okul Servislerine Denetim
İstanbul'da eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimler bugün de devam etti. Trafik Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri tarafından Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde denetim noktası oluşturuldu. Servisler durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi ve eksik evrakı olanlara ceza yazıldı. Öğrencilere ise emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirici broşür dağıtıldı.
İstanbul'da, eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimler bugün de devam etti.
Kontroller çerçevesinde Trafik Şube Müdürlüğü ile sivil trafik ekiplerince Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde denetim noktası oluşturuldu.
Öğrencileri taşıyan servisler tek tek durdurularak sürücülerin ehliyet, ruhsat ve taşıma belgeleri kontrol edildi.
Evrakı eksik olan sürücülere ceza yazılırken öğrencilere de emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirici broşür dağıtıldı.