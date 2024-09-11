İstanbul'da Okul Servislerine Denetim

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

Cenazeyi alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler

Şehri bu hale getiren 9'luk deprem değil sağanak oldu