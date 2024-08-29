İstanbul'da Okul Öncesi Eğitim Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

İstanbul'da, okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla tanıtım etkinliği düzenlendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, resim boyama ve ok atma gibi aktiviteler yaparken, velilere de okul öncesi eğitimin önemine dair bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinliğe katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul öncesi öğretimin, eğitim kademesinin ilk ve en önemli aşaması olduğunu söyledi.

Çocukların gelişimi boyutları ele alındığı için gelecekleri açısından okul öncesi eğitiminin çok önemli olduğu kaydeden Yelkenci, bu yıl uygulamaya girecek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde konunun önemine dikkat çekildiğini belirtti.

Yelkenci, "İlk kez Türkiye'de okul öncesinden 12. sınıfa kadar bir dikey bütünlüğü ve aynı zamanda yatay bütünlüğü de olan bir program hazırlamış olduk. Dolayısıyla okul öncesi programlarımız artık bütün müfredatın bir parçası şeklinde." dedi.

Bu tür etkinliklerle çocukların sosyal ve iletişim becerilerinin geliştiğini, yaşıtlarını daha iyi tanıdığını ifade eden Yelkenci, etkinliklerin diğer illeri de kapsayacak şekilde devam edeceğini belirtti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise 9 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 250 bin öğrencinin ilkokul 1. sınıfla buluşacağını belirterek, 0-6 yaş grubu her çocuğun en az bir yıl okul öncesi eğitim almasının önemli olduğunu vurguladı.

Özel eğitim öğretmeni Sena Başlar da, öğrencileriyle birlikte katıldıkları etkinliğin güzel geçtiğini ve çocukların eğlenerek vakit geçirdiğini anlattı.

Etkinliğe, okul öncesi eğitim kurumları, çocuklar ve velileri katıldı.