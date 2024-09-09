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İstanbul'da okul çevrelerinde güvenlik denetimi yapıldı

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İstanbul'da 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının açılması dolayısıyla, polis ekipleri, okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi. Birçok kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, şüpheli araçlar durdurularak arandı.

İSTANBUL'da 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının açılması dolayısıyla, polis ekipleri, okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi. Ataşehir'de bulunan Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çevresindeki denetimde de birçok kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, şüpheli araçlar durdurularak didik didik aradı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi koordinasyonunda birçok birimin katılımıyla, Ataşehir, Kadıköy, Esenler, Pendik, Bağcılar, Fatih, Esenyurt, Kağıthane, Şişli ve Ümraniye'deki okulların çevresinde denetim gerçekleştirildi. Denetime, asayiş, trafik, önleyici hizmetler ve mobil okul timleri katıldı. Denetim noktalarından biri de Ataşehir'de bulunan Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ydi. Birçok kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan ekipler, şüpheli gördükleri araçları da durdurarak didik didik aradı. Ekipler ayrıca, okulların önündeki trafik akışını yönlendirip güvenliği sağladı.

'DENETİMLER SUÇU AZALTIYOR, HER GÜN OLMALI'

Öğrencisini okula getiren Burcu Yeşilyurt Akkaya, "Bugün okulun ilk günü. Eğitim önce ailede başladı, şimdide çocuğumuzun iyi bir eğitim almasını istiyoruz. Ekipler denetim yapıyorlar okul önünde. Buda çok hoşumuza gidiyor. Denetimler en azından suçu azaltıyor. Her gün olmalı" diye konuştu. Denetimden memnun olduğunu söyleyen Mevlüde Kaan ise "Çocuklarımız için buradalar, hepsine çok teşekkür ediyorum. Çoluk çocuk çok savunmasız, anne babalar bir yere kadar... Bütün görevlilere kolaylıklar diliyorum" dedi.

Öğrencilerin ve okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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