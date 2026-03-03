Haberler

Bakan Gürlek, İstanbul'da öğretmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çekmeköy'de bir lisedeki saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan, olayın tüm eğitim camiasını derinden üzdüğünü belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da bir lisedeki saldırı sonucu öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede meydana gelen saldırı sonucu öğretmen Çelik'in vefat ettiği haberini üzülerek öğrendiğini belirtti.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını bildiren Gürlek, sürecin çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü, sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini aktardı.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Vazifesini icra ettiği sırada aramızdan ayrılan kıymetli bir öğretmenimizin kaybı, ailesinin yanı sıra tüm eğitim camiasını ve milletimizi derinden üzmüştür. Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve Milli Eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Eğitim camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
