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İstanbul'da öğrenciler Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu

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İstanbul'da öğrenciler Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu
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İstanbul'da öğrenciler, Gazze'deki çocuklara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliğinde bir araya geldi.

İstanbul'da öğrenciler, Gazze'deki çocuklara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliğinde bir araya geldi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Maltepe sahili etkinlik alanında düzenlenen programa, Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde öğrenim gören 800 öğrenci ile 100 öğretmen katıldı.

Etkinlikte, İstanbul'da eğitim gören 35 Filistinli öğrenci de yer aldı.

Programda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Medet Ekşi, 2026-2027 eğitim öğretim yılına Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Maarif'in Kalbinde Oyun" anlayışıyla başladıklarını söyledi.

Gazze'deki kalemleri, oyuncakları, okulları, sıraları elinden alınmış çocukları unutmadıklarını belirten Ekşi, "'Maarif'in Kalbinde Oyun' derken, bugün burada uçurtmaları uçururken bu kardeşlerimizi de hatırlamak istiyoruz. Tüm dünyaya buradan bu çocukların güçlü direnişini haykırmak istiyoruz. Orada yıkıntılar arasında, yıkılan binalar arasında gülümseyen, yıkılan binalar arasında ders çalışan, okuyan, tüm dünyaya ders veren o güçlü, o cesaretli çocukları burada biz de hatırlıyoruz." dedi.

Ekşi, etkinlikte Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmaların gökyüzüne bırakıldığını anlatarak, bunun çocukların umutlarını dünyaya duyurmayı amaçladığını kaydetti.

Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturulması ve çocukların barış mesajlarını uçurtmalar aracılığıyla gökyüzüne taşıması amacıyla düzenlenen programda, Türk ve Filistinli öğrenciler de duygu ve düşüncelerini anlattı.

Program, öğrencilerin uçurtmalarını gökyüzüne bırakmalarının ardından verilen barış mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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