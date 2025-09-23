İstanbul'da Nöroradyoloji Kongresi Sona Erdi

Dünyanın önde gelen nöroradyoloji derneklerinin temsilcilerinin buluştuğu "Kıtaları Birleştirmek ve Kültürleri Kaynaştırmak" temalı kongre İstanbul'da sona erdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre kongre, Asya-Okyanusya Nöroradyoloji ve Baş Boyun Radyolojisi Derneği (AOSNHNR), Avrupa Nöroradyoloji Derneği (ESNR) ve Türk Nöroradyoloji Derneği (TNRD) işbirliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Kongrede, bilgisayarlı tomografi kesitlerinde göz ile görülemeyen kafatası kırıklarını, milimetrik beyin kanamalarını tespit edebilen yapay zeka uygulamaları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 48. Avrupa Nöroradyoloji Derneği Kongresi Başkanı ve Avrupa Nöroradyoloji Derneği Seçilmiş Başkanı Prof. Dr. Cem Çallı, kongrede, erişkin ve pediatrik, beyin, omurilik ve omurga, baş-boyun hastalıklarının tanısı ve girişimsel yöntemlerle tedavileriyle ilgilenen, dünyanın her tarafından 1500'ün üzerinde bilim insanının buluştuğunu aktardı.

"Kıtaları Birleştirmek ve Kültürleri kaynaştırmak" temasıyla ilk kez düzenlenen ortak kongrede, yeni tedavi yöntemlerinin tanıtıldığını ve yeni işbirliklerinin sağlandığını kaydeden Çallı, ortalama ömrün uzamasıyla ortaya çıkan beynin yaşlanması ve nörodejeneratif denilen beynin yapı ve fonksiyonlarının gerek yaş gerekse diğer nedenlere bağlı bozulmasına neden olan hastalıkların ve tedavilerinin kongrede ele alındığını belirtti.

15. Asya Okyanusya Nöroradyoloji Derneği Kongresi Başkanı ve Asya Okyanusya Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. E. Turgut Talı, gelişen tıbbi teknolojilere bağlı olarak günümüzde çığır açan omurga ve disk hastalıklarının, bel fıtıklarının ameliyatsız-girişimsel yöntemler ile tedavilerindeki en son uygulamaların kongrede anlatıldığını ve bunların sonuçlarının tartışıldığını ifade etti.

Talı, Antalya, Konya gibi farklı şehirlerdeki hastanelerde hasta üzerinde yapılan girişimsel uygulamaların, yani bıçaksız ameliyatların anlık canlı video sistemiyle aynı anda kongre salonunda gösterildiğini ve katılımcılar tarafından canlı olarak takip edilmesinin sağlandığını aktardı.

34. Türk Nöroradyoloji Derneği Kongresi Başkanı Prof. Dr. Gülgün Yılmaz, ortak kongrenin yurt dışındaki kongrelere katılamayan Türk nöroradyolog, radyolog, nörolog, beyin cerrahı, nörobilim araştırmacıları ve baş-boyun görüntüleme alanında uzmanlaşan genç hekimler ile asistan ve tıp öğrencileri için fikir alışverişinde bulunma ve mesleki gelişimlerini destekleme açısından bir fırsat olduğunu belirtti.