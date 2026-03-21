İstanbul'da Nevruz Bayramı programı düzenlendi

İstanbul'un Fatih ilçesinde Nevruz Bayramı programı düzenlendi.

Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, programda yaptığı konuşmada, bu yıl 21 Mart Nevruz Bayramı'nın Ramazan Bayramı ile birleştiğini belirterek, herkesin bayramını kutladı.

Nevruz'un ortak tarih ve kültür açısından önemine dikkati çeken Aslan, "Az önce ziyaret ettiğimiz Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallemiz ortak tarihimizin, müşterek kültürümüzün ve kardeşliğimizin somut bir yansımasıdır." dedi.

Aslan, bu alanın yıl boyunca aktif bir merkez olması gerektiğinin altını çizerek, "İstiyoruz ki tüm soydaşlarımızın ve kardeşlerimizin kendi mahallesi olan bu yapı, yılın sadece belli günlerinde değil, her mevsim yaşayan, nefes alan, üreten ve buluşturan bir merkez olsun." ifadelerini kullandı.

Nevruz kutlamalarının geleneksel hale getirilmesini amaçladıklarını dile getiren Aslan, " İstanbul'da hayata geçirmeyi planladığımız Türk Dünyası Dostluk ve Kardeşlik Parkı, soydaşlarımızla olan güçlü bağlarımızın ve köklü kardeşliğimizin bir başka somut göstergesi olacaktır." diye konuştu.

Nevruz'un sembolik anlamına dikkati çeken Aslan, Ergenekon'dan çıkışı simgeleyen demiri dövmenin barış, insan onuru ve adalete işaret ettiğini söyledi.

Aslan, "Tarih bize şunu göstermiştir, en aşılmaz demir dağlar bile sonsuza kadar kapalı kalamaz. Hakikat, adalet geciktirilebilir ama perdelenemez. Umut baskıyla karartılamaz. Bugün bir araya gelişimiz de bu ortak hafızamızın iradesidir." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından demir dövme etkinliği gerçekleştirildi ve Türki cumhuriyetlerden gelen halk dansları toplulukları folklor gösterileri sundu.

Programa Türk devletlerinin başkonsolosları, Türk dünyasının İstanbul'daki diplomatik temsilcileri ile İstanbul'da yaşayan Türki cumhuriyetlerden vatandaşlar da katıldı.