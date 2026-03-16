İstanbul'da Narkotik Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı, 9 kişi tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İSTANBUL'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Beş ilçede düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 13 ve 14 Mart'ta Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Küçükçekmece'de 5 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 9 kilo 350 gram metamfetamin, 5 kilo 789 gram skunk, 4 kilo 440 gram Fas esrarı olarak bilinen marok, 2 kilo 755 gram likit esrar, 220 adet extacy, 7,85 gram sentetik kannabinoid, 13,39 gram kokainle 1 ruhsatsız tabanca ve 36 fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9 kişi tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
