İstanbul'daki narkotik operasyonunda 85 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonla 85 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, operasyonda 28 bin 310 lira nakit para da bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde bir adrese ve araca operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerce yapılan aramalarda 85 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 310 lira ele geçirildi.