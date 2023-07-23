İstanbul'da motosikletliye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Levent Büyükdere Caddesi üzerinde motosikletle bekleyen bir sürücü ve arkadaşı silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, diğer kişi yaralı olarak kurtuldu. Ölen kişinin uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından kaydı olduğu belirtildi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da yol kenarında bekleyen motosikletliye silahlı saldırı

Levent Büyükdere Caddesi üzerinde motosikletle bekleyen şahıs ve arkadaşı silahlı saldırıya uğradı

Hastaneye kaldırılan adam ölürken arkadaşı da yaralı kurtuldu

Ölen şahsın uyuşturucu ticareti ve hırsızlıktan kaydı bulunduğu öğrenildi

İSTANBUL - Levent Büyükdere Caddesi üzerinde motosikletiyle yol kenarında bekleyen bir sürücü ve arkasındaki silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, arkasındaki ise yaralı kurtuldu. Ölen adamın uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından kaydı olduğu öğrenilirken, polis saldırganların peşine düştü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde motosikletiyle arkasındaki S.A. ile beraber yol kenarında bekleyen Hakan Gülşen (33), seyir halindeler olan bir başka motosikletli ve arkasındaki tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Gülşen ve arkasındaki S.A. yaralanarak yere yığılırken, saldırgan ise hızla kayıplara kaçtı.

Motosikletle giderken saldırıya uğradı

Olayın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gülşen ile arkasındakini S.A.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyatta alınan Gülşen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.A.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis silahlı saldırganların peşinde

Hayatını kaybeden Gülşen'in "uyuşturucu madde ticareti" ve "hırsızlık" suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ise çevrede çalışma yaparak kovanları delil torbasına koydu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.