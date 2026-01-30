Haberler

İstanbul'da motosikletli suç örgütüne operasyon: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul'da motosikletli suç örgütüne operasyon: 10 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda motosikletli suç örgütüne karıştığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucular ve diğer deliller ele geçirildi.

İSTANBUL'da motosikletli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda suç faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen suç örgütünü takibe aldı. Liderliğini hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında olduğu belirlenen şüphelinin yaptığı örgütün, çalıntı araç veya motosiklet kullanarak 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Yağma amaçlı işyeri kurşunlama' ve 'Tehdit' suçlarına karıştığı belirlendi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul genelinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 12 fişek, 1 çelik yelek, 12 adet uyuşturucu hap, 10 gram esrar ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

Yanı başımızdaki kriz için Türkiye devrede! Erdoğan ilk hamleyi yaptı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı