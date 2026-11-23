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İSTANBUL'da çok sayıda motosiklet ve bisiklet hırsızlığı olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin motosiklet ve bisiklet çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünün eş zamanlı operasyonlarında Küçükçekme, Esenyurt, Başakşehir ve Avcılar'da meydana gelen motosiklet ve bisiklet hırsızlığı olayları hakkında soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin takibi sonucu 22 Kasım pazar günü sabah saat 07.00 sıralarında belirlenen 8 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 1 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı