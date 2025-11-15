İstanbul'da Motosiklet Hırsızlığına Takviye: 2 Zanlı Tutuklandı
İstanbul Bahçelievler'de 1-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen 5 motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili olarak 2 zanlı tutuklandı. Polis ekipleri, çalıntı motosikleti ele geçirerek Ş.K. (18) ve P.Y. (20) isimli şüphelileri gözaltına aldı.
İstanbul Bahçelievler'de, 5 farklı motosiklet hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçede 1- 10 Kasım'da meydana gelen 5 farklı motosiklet hırsızlığıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
İncelemelerde, şüphelilerin Ş.K. (18) ve P.Y. (20) olduğu tespit edildi.
Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, çalıntı motosiklet bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel