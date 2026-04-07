İstanbul'da motosiklet hırsızlığı yapıp sosyal medya hesabından paylaşan zanlı tutuklandı

İstanbul'da 5 farklı yerden motosiklet çalan şüpheli A.H, sosyal medya hesabından paylaşım yapmasının ardından yakalandı ve tutuklandı. Eylemleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu, Fatih ve Küçükçekmece'de 5 kişinin motosikletinin çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Motosikletlerin aynı kişi tarafından çalındığını belirleyen ekipler, şüpheli A.H'nin (22) eylemleri gerçekleştirdikten sonra sosyal medya hesabında, "icraatlara devam" yazılı video paylaştığını tespit etti.

Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile birlikte Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Daha önce 38 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin motosiklet hırsızlığı yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da tespit edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı
Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak

Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme
Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti