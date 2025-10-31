İstanbul'da Minyatür Sanatı Söyleşisi: Yeni Anlatım Biçimleri

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından başlatılan Terra Sanat Söyleşileri kapsamında İstanbul'da "İnce İşçilikten Kavramsal Derinliğe: Minyatürün Yeni Dili" adlı söyleşi düzenlendi.

YEE İstanbul Ofisi'nde gerçekleştirilen programda, minyatür sanatının çağdaş anlatım biçimleri ele alındı.

Minyatür sanatının önemli temsilcilerinden Taner Alakuş, söyleşide, geleneksel minyatür anlayışını güncel sanat diliyle harmanlayan üretim pratiğini katılımcılarla paylaştı.

Alakuş, tarihsel katmanları, sembolik dili ve anlatı gücüyle minyatürün yalnızca bir süsleme sanatı değil, derin bir görsel düşünme biçimi olduğuna dikkati çekti.

Söyleşi boyunca klasik üslubun sınırlarını aşan çağdaş minyatür örneklerinden yola çıkan Alakuş, minyatürün nasıl yeniden yorumlanabileceğini ve kavramsal düzeyde nasıl dönüşebileceğini örneklerle anlattı.

Katılımcılar, Alakuş'un eserlerinden görseller eşliğinde yaptığı anlatımı takip etti.

Terra Sanat Söyleşileri

Terra Sanat Söyleşileri, sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren buluşmalarla sanatseverleri ağırlıyor.

Program, her ay sanatın farklı bir alanını ele alarak, hem düşünsel hem de deneyimsel bir paylaşım ortamı sunuyor.

Serinin ilk etkinliği, "Feyizli Bir Mevsim: Füreya" başlığıyla gerçekleşmiş, Türkiye'nin öncü seramik sanatçılarından Füreya Koral'ın üretim süreci, dönemin sanat atmosferi ve kadın sanatçı kimliği üzerine gerçekleştirilmişti.

Terra Sanat Söyleşileri'nin üçüncü etkinliği ise gelecek ay gerçekleştirilecek. Program, sanat ve doğa arasındaki ilişkiye odaklanarak, "Sanatta Ekolojik Yaklaşımlar ve Biyoçözünür Malzeme Denemeleri" başlığıyla Nergiz Yeşil'i ağırlayacak. Söyleşinin ardından katılımcılar, doğa dostu malzemelerle gerçekleştirilecek uygulamalı bir atölye çalışmasına da katılabilecek.

Farklı sanat alanlarında her ay düzenlenen Terra Sanat Söyleşileri, sanatın üretim, düşünce ve deneyim boyutlarını bir araya getirerek İstanbul'un kültür-sanat hayatına yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.