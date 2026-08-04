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Metrobüs Durağında Feci Kaza: Kadın Ağır Yaralandı

Metrobüs Durağında Feci Kaza: Kadın Ağır Yaralandı
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Şirinevler metrobüs durağında bekleyen bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle yola düşerek metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralı, demir bariyerlerin kesilmesiyle tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Metrobüs seferleri kısa süre aksadı.

İstanbul'da durakta beklediği sırada yola düşen kadın metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Şirinevler metrobüs durağında bekleyen Mina Nur S. henüz belirlenemeyen nedenle metrobüs hattına düştü. Bu sırada seyir halinde olan metrobüsün çarptığı kadın ağır yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ambulansın metrobüs hattına girmekte güçlük yaşaması üzerine itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Yaralının sedyeyle tahliye edilebilmesi için hattaki demir bariyerler kesildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs hattında bir süre aksayan seferler, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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