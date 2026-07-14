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15 Temmuz Koşusu Nedeniyle Metrobüs Güzergahı Değişiyor

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Yarın gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle İstanbul Valiliği kararları doğrultusunda metrobüs seferlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, metrobüs seferleri, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhı üzerinden gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.

(İSTANBUL) Yarın gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle İstanbul Valiliği kararları doğrultusunda metrobüs seferlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, metrobüs seferleri, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı üzerinden gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.

Konuya ilişkin İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirme şu şekilde:

SEFERLER FSM ÜZERİNDEN... 6 İSTASYON İNİŞ VE BİNİŞE KAPALI OLACAK

"İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren, ikinci bir duyuruya kadar metrobüs seferlerinde geçici güzergah düzenlemesi uygulanacaktır. Metrobüs seferleri, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu süreçte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacaktır."

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan binen yolcularımız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanan metrobüslerle Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'na ulaşacak, buradan yolculuklarına devam edebilecektir. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise Anadolu Yakası'na geçecek yolcularımızın Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekmektedir"

Kaynak: ANKA
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