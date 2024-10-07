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İstanbul'da Metro Turnikelerinde QR Kod Sorunu Yaşandı

İstanbul'da Metro Turnikelerinde QR Kod Sorunu Yaşandı
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İstanbul M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda turnikelerin QR kodu okumaması nedeniyle yolcular yoğunluk yaşadı. Görevliler, sistemdeki arıza hakkında bilgilendirme yaptı.

İstanbul'da, M5 Üsküdar- Samandıra Metro Hattı'da, duraklardaki turnikelerin QR kodu okumaması nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Kentte akşam saatlerinde metroyu kullanmak isteyenler, turnikelerin İstanbulkart uygulamasındaki QR kodu okumaması nedeniyle yoğunluk oluşturdu.

Görevliler, turnikelerdeki ödeme noktalarındaki sistemde sorun yaşandığını ve QR kodun okunmadığı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Özellikle, metrobüsün aktarma noktası olan duraklarda yoğunluğun arttığı gözlemlendi.

Kaynak: AA / Semra Orkan - Güncel

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