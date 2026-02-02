Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi

İstanbul Esenler'de, sefer sırasında bir metronun raydan çıkması nedeniyle yolcular tahliye edilirken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda sefer yapan metro, Esenler Otogar mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

Yolcular buradan tahliye edilirken, ekipler raydan çıkan metro için çalışma başlattı.

Metro İstanbulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadesi yer aldı.

Yolcular, metro hattında meydana gelen gecikmelere sosyal medyadan tepki gösterdi.

Evlerine ve iş yerlerine gidemediklerini belirten yolcular, seferlerdeki aksamaların giderilmesi için yetkililerin gerekli tedbirleri almasını talep etti.