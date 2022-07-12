İstanbul'da mesire alanları ve plajlarda bayram yoğunluğu sürdü

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın son gününde tarihi ve turistik mekanlar ile mesire alanları ve plajlarda yoğunluk devam etti.

Bayramın dördüncü gününde güneşli havayı fırsat bilenler tarihi, turistik ve mesire alanlarının yanı sıra plajlarda da yoğunluk oluştururken hareketlilik yaşanan bölgelerde güvenlik güçleri ve belediye ekipleri önlem aldı.

Şile plajında bayramın son günü yoğunluk oluşturan vatandaşlar, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği mesire alanlarının da dolması nedeniyle yetkililer zaman zaman megafonla anons yaparak uyarıda bulundu.

Bayram tatilini kamp alanlarında geçiren vatandaşlar da doğanın ve temiz havanın tadını çıkardı.

Çekmeköy'den arkadaşlarıyla çadır kampı için Şile'ye gelen Erdem Yavuz, bayram tatilini iki günlük kamp programı ile değerlendirdiklerini söyledi.

Yavuz, kamp vesilesiyle hem piknik yaptıklarını hem de denize girdiklerini kaydetti.

Adalar da bayramda ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında geldi.

Vapur ve motor seferlerinde yoğunluk yaşanırken, Adalar'daki elektrikli araçların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Ormanlara girişin yasağı bulunan Adalar'da vatandaşlar, sahilleri ve mekanları doldurdu.

Taksim, Eminönü ve Sultanahmet meydanları ile İstiklal Caddesi de bayramda vatandaşların uğrak mekanları arasında yer aldı.