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İstanbul'da masaj salonu ve fuhuş operasyonunda 15 şüpheliden 12'si tutuklandı

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Masaj salonları ve fuhuş adreslerine yönelik İstanbul operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Hakimlik 3 şüpheliyi adli kontrolle serbest bıraktı; kurtarılan 2 yabancı uyruklu kişi İl Göç İdaresine teslim edildi.

İstanbul'da masaj salonları ve fuhuş yapıldığı belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinden 12'si tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılıkça ifadesi alınan 15 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, zanlılardan 12'sinin tutuklanmasına, 3'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanıp serbest bırakılmasına karar verdi.

Operasyon

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 19 Eylül'de masaj salonları ve fuhuş yapıldığı belirlenen mekanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Fuhşa aracılık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderilmişti.

Kurtarılan yabancı uyruklu 2 kişi ise işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edilmişti.

Zanlıların, bazı uygulamalar üzerinden "masöz" ilanları vererek ihtiyaç sahibi kadınları işe aldığı, daha sonra çeşitli bahanelerle kadınları fuhuşa ikna edip çalıştırdıkları belirlenmişti.

Ayrıca "masöz" ilanı için başvuran bir kadının, şüphelilerin kendisini fuhşa ikna etmeye çalıştığı yönünde polise şikayette bulunduğu, bunun üzerine yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düzenlendiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA
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