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İstanbul'da masaj salonları ve fuhuş operasyonunda 31 kişi yakalandı

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İstanbul'da masaj salonları ve fuhuş operasyonunda 31 kişi yakalandı
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İstanbul'da masaj salonları ve fuhuş yapıldığı değerlendirilen mekanlara düzenlenen operasyonda 31 kişi yakalandı. Bakırköy Başsavcılığı kararıyla yapılan operasyonda fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince masaj salonları ve fuhuş yapıldığı değerlendirilen mekanlara yönelik düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kişi olmak üzere toplam 31 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bakırköy Başsavcılığı'ndan talep edilen arama ve gözaltı kararı kapsamında masaj salonları ve fuhuş yapılan mekanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın olmak üzere toplam 31 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün kamu düzenini bozan her türlü eyleme karşı operasyonlarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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