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İstanbul'da mal varlığı aklama soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü aklama soruşturmasında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgüte üye olma, aklama ve rüşvet suçlamaları yöneltilen şüphelilerden 15'i gözaltına alındı, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında "örgüte üye olma", "aklama" ve "rüşvet" suçlamalarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskicioğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Ç.K. ve H.M. isimli 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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