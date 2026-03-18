Üsküdar'da makas atarken bir araca çarpan sürücüye 96 bin lira para cezası

İstanbul Üsküdar'da tehlikeli sürüş yapan ve bir araca çarpıp kaçan sürücü, 96 bin lira ceza ile karşı karşıya kaldı. E.D.T. isimli sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı.

Çalışmalarda, 9 Mart'ta Altunizade Kavşağı'nda bir sürücünün art arda tehlikeli şerit değiştirerek bir araca çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen E.D.T. (20), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 96 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
