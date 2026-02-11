Haberler

İstanbul'da lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, lüks otomobil kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, turistik avantajlarla getirilen ve kayıtsız şekilde satılan lüks araçlar tespit edildi, 11 araç ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomotiv kaçakçılığının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, teknik ve fiziki takibin ardından turistik kolaylıklardan yararlanılarak yolcu beraberinde ülkeye getirilen, süresi içerisinde çıkışı yapılmadığı için kaçak duruma düşerek tescil işlemleri gerçekleştirilmeden düşük bedellerle üçüncü kişilere satılarak kullanıma sunulan araçlar belirlendi.

İnterpol tarafından çalıntı kaydıyla aranması olan araçları da tespit eden ekipler, çalışmaların ardından düzenledikleri operasyonda 14 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 11 lüks araç ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı

Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
Oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi: Yüzmek istedik sonra ölmek istedik

5 yaşındaki oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Konut kredisinde bankalar arası rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi

Konut kredisinde rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi