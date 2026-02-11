İstanbul'da lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomotiv kaçakçılığının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, teknik ve fiziki takibin ardından turistik kolaylıklardan yararlanılarak yolcu beraberinde ülkeye getirilen, süresi içerisinde çıkışı yapılmadığı için kaçak duruma düşerek tescil işlemleri gerçekleştirilmeden düşük bedellerle üçüncü kişilere satılarak kullanıma sunulan araçlar belirlendi.

İnterpol tarafından çalıntı kaydıyla aranması olan araçları da tespit eden ekipler, çalışmaların ardından düzenledikleri operasyonda 14 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 11 lüks araç ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.