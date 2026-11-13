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İstanbul'da lodosta Caddebostan'da metrelerce yükselen dalgalar dronla görüntülendi

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İstanbul'da lodosta Caddebostan'da metrelerce yükselen dalgalar dronla görüntülendi Haber Videosunu İzle
İstanbul'da lodosta Caddebostan'da metrelerce yükselen dalgalar dronla görüntülendi
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İstanbul'da dün akşam başlayan lodos, sabah saatlerinde kent genelinde etkisini artırdı. Caddebostan Sahili'nde metrelerce yükseğe ulaşan dalgaların kayalıklara çarptığı anlar dronla havadan görüntülendi; sahilde denizin rengi de değişti.

İstanbul'da dün akşam başlayan lodos, öğle saatlerine doğru Caddebostan Sahili'nde etkisini artırdı. Fırtına nedeniyle denizde metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar oluşurken, dalgaların kayalıklara çarptığı anlar dronla havadan görüntülendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan lodos, sabah saatlerinde kent genelinde etkisini artırdı. Lodos fırtınası nedeniyle Caddebostan Sahili'nde dalgalar metrelerce yüksekliğe ulaştı. Sahilde bulunanlar bu anları cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaptı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Caddebostan Sahili'nde fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar ve dalgaların kayalıklara çarptığı anlar dronla havadan görüntülendi. Fırtına sırasında oluşan dalgalar nedeniyle Caddebostan Sahili'nde denizin rengi değişti. Lodos fırtınasına rağmen yürüyüş yapanlar ve sahildeki dalgalar dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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