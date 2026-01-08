Haberler

İstanbul'da lise öğrencileri doğal afetlere karşı bilinçlendiriliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, doğal afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilere arama kurtarma eğitimi vermeye başladı. Eğitimlerde deprem, sel, toprak kayması ve diğer afetlerde yapılması gerekenler hakkında bilgi veriliyor.

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce doğal afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla lise öğrencilerine "Arama Kurtarma Eğitimi" verilmeye başlandı.

İl genelindeki liselerde 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine verilen eğitimlerle, kentte meydana gelebilecek deprem, sel, toprak kayması, hortum gibi afetlere duyarlılık ve yaşam kültürü oluşturmaya yönelik faaliyetlerin daha yaygın yürütülmesi amaçlanıyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün düzenlediği eğitimlerde, yıl sonuna kadar İstanbul'da öğrenim gören bütün öğrencilere ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında ilk etkinlik, Esenyurt'ta bulunan Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlendi.

Öğrenciler, MEB Arama Kurtarma Birimi personeli Sertaç Güneri ile Esenyurt Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Zekeriya Coşkun tarafından afet anında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.

Eğitimde öğrencilere, "Arama Kurtarma Temel Eğitimleri", "Afetin İlk Dakikalarında Yapılması Gerekenler", "Güvenli Çalışma Prensipleri", "Kazazede Eğitimi", "Tünel Açma" ve "İple Kurtarma" gibi konularda dersler verildi.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri

Komşuda tansiyon çok yüksek! Canlı yayında çatışma çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu geliyor

Taksilerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı

Bu kıyafetle kuyumcu dükkanına girmek yasaklandı
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu geliyor

Taksilerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Premier Lig'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası