İstanbul'da lise öğrencileri doğal afetlere karşı bilinçlendiriliyor

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce doğal afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla lise öğrencilerine "Arama Kurtarma Eğitimi" verilmeye başlandı.

İl genelindeki liselerde 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine verilen eğitimlerle, kentte meydana gelebilecek deprem, sel, toprak kayması, hortum gibi afetlere duyarlılık ve yaşam kültürü oluşturmaya yönelik faaliyetlerin daha yaygın yürütülmesi amaçlanıyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün düzenlediği eğitimlerde, yıl sonuna kadar İstanbul'da öğrenim gören bütün öğrencilere ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında ilk etkinlik, Esenyurt'ta bulunan Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlendi.

Öğrenciler, MEB Arama Kurtarma Birimi personeli Sertaç Güneri ile Esenyurt Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Zekeriya Coşkun tarafından afet anında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.

Eğitimde öğrencilere, "Arama Kurtarma Temel Eğitimleri", "Afetin İlk Dakikalarında Yapılması Gerekenler", "Güvenli Çalışma Prensipleri", "Kazazede Eğitimi", "Tünel Açma" ve "İple Kurtarma" gibi konularda dersler verildi.