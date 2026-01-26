Haberler

İstanbul'un bazı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve fırtına etkili oluyor

Güncelleme:
İstanbul'un birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli yağmur ve fırtına, Silivri'de ağaçların devrilmesine ve reklam panosunun yıkılmasına neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, güvenli alanlara sığınmak zorunda kaldı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla kuvvetli yağmur ve fırtına etkili olurken Silivri'de 3 ağaç ile reklam panosu devrildi.

Kentin Avrupa Yakası'nda Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri, Küçükçekmece, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığınmak zorunda kaldı.

Silivri'de şiddetli fırtına nedeniyle 3 ağaç ile reklam panosu devrildi.

İlçede bir çatı uçması meydana gelirken bir aracın üzerine levha düştü.

Sürücüler, şiddetli yağmurda görüş açısının düşmesi nedeniyle araçlarını yavaş ve dikkatli kullanmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
