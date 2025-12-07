İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor
Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağışlar etkili oldu. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda sürücüler yolculuk yapmakta zorluk çekerken, etkili olan pus nedeniyle görüş mesafesi de azaldı.
Avrupa Yakası'nda Hasdal Kavşağı ile Eyüpsultan'da yağış dolayısıyla su birikintisi oluşurken, sürücüler buralarda ilerlemekte zorluk çekti.
Kent genelinde, yoğun yağış ve yol kenarlarında biriken sular nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.
Sağanağa yakalanan bazı vatandaşlar, toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.
Anadolu Yakası'nda da kuvvetli yağış etkisini sürdürürken, yağışın ardından oluşan pus nedeniyle kentteki görüş mesafesi yer yer azaldı.
Pus özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, Çamlıca Kulesi'nin tepesi görünmez hale geldi.