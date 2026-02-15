Haberler

İstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği, bu akşam saatlerinden yarın sabaha kadar sürecek kuvvetli rüzgar ve fırtına üzerine ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

(İSTANBUL) - İstanbul'da bu akşam saatlerinden yarın sabaha kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul'da bu akşam saatlerinde güney yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edilerek, "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülsim Ali'den öpüşme sahnesi açıklaması: Kısmet başka projelerde

Yıldız oyuncudan dikkat çeken açıklama
LeBron James'in İsrail için söyledikleri olay oldu

Dünyaca ünlü ismin İsrail için söylediklerine bakar mısınız
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
Dağ patladı içinden şelale çıktı

Dağ patladı içinden şelale çıktı
Gülsim Ali'den öpüşme sahnesi açıklaması: Kısmet başka projelerde

Yıldız oyuncudan dikkat çeken açıklama
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler

Genç çifti yıkan gerçek! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı

5 gündür dinlenme tesisinde duran aracın içinden dehşet çıktı