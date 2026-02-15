Haberler

İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak, vatandaşları olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

  • İstanbul'da akşam saatlerinden sonra güney yönlerden 50-70 yer yer 80 kilometre/saat hızında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
  • Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
  • Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar riski bulunuyor.

İstanbul Valiliği, kentte akşam saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, akşam saatlerinden sonra İstanbul'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 yer yer 80 kilometre/saat) beklendiği belirtildi.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde;

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
