Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da kurye kılığında yaklaşık 100 kilo uyuşturucu bulundu, 2 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da kurye kılığında yaklaşık 100 kilo uyuşturucu bulundu, 2 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da kurye kılığında uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli, 19 Ekim'de 6 adres ve 3 araca düzenlenen operasyonun ardından tutuklandı. Aramalarda 98 kilo 500 gram skunk, 1 kilogram kokain ve bir el bombası ele geçirildi.

İstanbul'da yemek kuryesi görünümüyle uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı, yaklaşık 100 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 19 Ekim'de Esenyurt, Silivri, Ataşehir, Başakşehir, Kağıthane ve Avcılar'daki 6 adres ile 3 araca operasyon düzenledi.

Operasyonlarda A.Y. (24) ve Y.T.Ö. (23) yakalandı. Araç ve adreslerdeki aramalarda 98 kilo 500 gram skunk, 1 kilogram kokain, 3 hassas terazi ve bir el bombası ele geçirildi.

Şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri kapalı kolilerde taşıdıkları ve yemek dağıtımı yapan kurye görünümüyle teslim ettikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Ekipler, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen D.G.E'yi (23) de gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, ipe bağlanarak binanın asansör boşluğuna sarkıtılan el yapımı patlayıcı ile 7,62 milimetre çapında 29 fişek bulundu.

Şüpheli D.G.E. işlemleri için emniyete götürüldü.

Ekiplerin çalışması kapsamında, Kağıthane'de depo olarak kullanıldığı değerlendirilen bir adrese de operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada sentetik uyuşturucu hap yapımında kullanılan 568 kilo 300 gram ham madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
İlk 11'de kimler olacak? Italiano'dan isim isim açıklama

İlk 11'de kimler olacak? Italiano'dan isim isim açıklama
İnfial yaratan sözler! TikTok'ta bu yayını izleyenler 'Bu bir ihbardır' notuyla paylaşıyor

TikTok'ta bu yayını izleyenler "Bu bir ihbardır" notuyla paylaşıyor
Arabanızın camında 200 TL gördüyseniz sakın almayın

Arabanızın camında 200 TL gördüyseniz sakın almayın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu

Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu
Stat dışında şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar

Şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar
Yunan vatandaşlığı iddiasına Merve Boluğur’dan yanıt

Yunan vatandaşlığı iddiasına ünlü oyuncudan yanıt: Çok hızlı alacağım
İğrençliğin böylesi! 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza

12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza
İsmail Yüksek'in bu görüntüleri olay oldu! Taraftarlar çılgına döndü

Sözün bittiği yer! Yorum Fenerbahçe taraftarında
Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok

Derbi öncesi çok kötü haber! Resmen açıklandı taraftar yıkıldı
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!

Herkes şaşkın! Fener’i yaktı, ödülü kaptı