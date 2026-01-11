Haberler

İstanbul'da iki ayrı iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da iki ayrı iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayda silah kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da, iki ayrı iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan toplam 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Şişli'deki bir iş yerinin 31 Aralık'ta kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmalarda, olay öncesince iş yeri ve çevresinde keşif yapan 2 şüpheliden 1'inin mekanı kurşunlayıp, kaçtıkları belirlendi.

"Zula ev" olarak tabir edilen bir eve düzenlenen operasyonda, olayda silahı kullandığı tespit edilen Z.K.Y. (22) ile yanında durup çevreyi gözetleyen M.H. (27) gözaltına alındı.

Beşiktaş'taki bir iş yerine yapılan silahlı saldırının şüphelisi olduğu belirlenen ve aranma kaydı bulunan İ.T. (21) de aynı evde yakalanırken ?2 ruhsatsız tabanca ile 220 fişek de ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında iş yerlerini kurşunlayan şüphelilerin saklanmalarına yardım ettiği iddia edilen Z.A., R.E. ve V.K. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Z.K.Y, İ.T. ile M.H. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden Z.A, R.E. ve V.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

