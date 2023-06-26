İstanbul'da Kurban Bayramı alışverişi sakin geçiyor

Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'da birçok kişinin şehir dışına çıkması nedeniyle bayram alışverişi merkezi Eminönü'nde sakin bir gün yaşanıyor. Tarihi ve turistik alanlarda da sakinlik hakim. Mısır Çarşısı'nda bayram alışverişi yapan İstanbullulardan çok yabancı turistler dikkat çekiyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla çok sayıda İstanbullunun kentten ayrılmasının ardından bayram alışverişinin merkezi Eminönü'nde sakin bir gün yaşanıyor.

Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin ayrıldığı İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarında da sakinlik hakim.

Bayram alışverişinin geleneksel adresi olan Eminönü'nde, diğer bayramların ve günlerin aksine oldukça sakin bir bayram öncesi yaşanıyor.

Mısır Çarşısı'nda bayram alışverişi yapan İstanbullulardan çok yabancı turistler dikkati çekiyor.

Tarihi Çarşı'da sunulan ürünlerin tadına bakan turistler, fiyatlar hakkında bilgi alıp alışveriş yapıyor

Bayram için alışverişe çıktığını belirten Bediha Şahin, "Bayram ziyaretinde bulunanlara ikram etmek için şeker alıyorum. Güzel bir bayram geçmesini diliyorum." dedi.

Zeynel Bakan da bayramlık tatlı aldığını, herkesin bayramını kutladığını belirtti.