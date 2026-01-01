İstanbul'da 'Kökler' enstalasyonu Gazze'nin kültürel direnişine dikkati çekti

İstanbul'da Galata Köprüsü'nde kurulan "Kökler" adlı enstalasyonla, Gazze'de kültür ve sanatın hedef alınmasına karşı hafıza ve direniş vurgusu yapan bir sanat alanı oluşturuldu.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, çalışmayla, Gazze'de kültür ve sanatın hedef alınmasına karşı hafızanın ve direnişin sembolü vurgulandı.

Yıkıntıların ortasında yükselen zeytin ağacı, yok edilmeye çalışılan hafızayı ve kök salmış direnişi temsil eden enstalasyonda devrilmiş sandalyeler, dağıtılmış enstrümanlar, kitaplar ve kamera gibi detaylar, kültürel üretimin susturulmasına karşı bir sembolizmle ifade edildi.

Üç dilde yazılan "Burada Kalacağız" ifadesiyle de direnişin kararlılığı öne çıkarıldı.