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Kız Kulesi önünde sürüklenen tekne kurtarıldı

Kız Kulesi önünde sürüklenen tekne kurtarıldı
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İSTANBUL'da Kız Kulesi önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

İSTANBUL'da Kız Kulesi önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kız Kulesi önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde bir kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina'da emniyete alındı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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