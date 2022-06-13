Kiracısı tarafından silahla vurulan ev sahibi öldü İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir kişi tartıştığı ev sahibini silahla öldürdü. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir kişi tartıştığı ev sahibini silahla öldürdü. Harmantepe Mahallesi Akın Sokak'ta bulunan evinde yalnız yaşayan kiracı H.Ç. henüz bilinmeyen bir nedenle ev sahibi Ş.T ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ç, silahıyla ateş ederek Ş.T'yi yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ş.T. yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, şüpheli H.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı. AA / Taha Erham Keleş - Güncel Güncel Haberler

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