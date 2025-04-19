Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi

Şafak vakti bu fotoğraf ile duyuruldu! 3'ü de Türkiye'ye getirildi
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyonunun detaylarına ulaşıldı

5 ülkedeki dev operasyonun detayları! 4 Türk baronun ağı deşifre oldu
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da Kıraathaneye Yapılan Kumarda Uyuşturucu Baskını

İstanbul'da Kıraathaneye Yapılan Kumarda Uyuşturucu Baskını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği, Taksim'deki bir kıraathaneye düzenlediği baskında iki kişiyi uyuşturucu paketlerken yakaladı. 18 gün sonra kimliğini almak için emniyete gelen başka bir şüpheli de gözaltına alındı.

TAKSİM'de bir kıraathaneye gece yarısı kumar baskını yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki şüpheliyi masada poşetlere kokain paketlerken yakaladı. Baskın sırasında yemek almaya giden ve kokain paketinde parmak izi çıktığı tespit edilen bir şüpheli ise 18 gün sonra kimliğini almak için emniyete gelince gözaltına alındı.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hüseyinağa Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Bir süre çalışma yapan polis, 6 Mart Pazar günü saat 00.00 sıralarında kıraathaneye baskın düzenledi. İçeriye giren polis 2 şüphelinin şeffaf poşetlere kokain ve marihuana paketlediğini gördü. Bunun üzerine iki şüpheli gözaltına alınırken içeride arama yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 16 adet paketlenmeye hazır toplamda 10 gram kokain, 0,7 gram marihuana, şeffaf poşet içerisinde 26 gram kokain, tabak üzerinde 14 gram kokain, çok sayıda şeffaf renkli poşet, 4 cep telefonu ve kimlik ele geçirildi.

KOKAİN PAKETLERKEN BASILDILAR

Ele geçirilen toplamda 50 gram kokain ile gözaltına alınan Hikmet F. (31) ve Cezayir uyruklu Rabah M. (34) emniyete götürüldü. Kıraathane ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan iki şüpheli, sevk edildiği adliyeye çıkartıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

KİMLİĞİNİ ALMAYA GELİNCE YAKALANDI

Operasyondan 18 gün sonra Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine gelen bir kişi, olay günü kıraathanede arama olduğu sırada kendisinin de yemek almaya gittiğini söyledi. Kimliğinin kıraathanede düşmüş olabileceğini belirten kişi, onu geri almak istedi. Ancak polis, poşet ve tabak üstünde yaptığı çalışmada aldığı parmak izlerinden birinin, kimliğini almaya gelen Onur P.'ye ait olduğunu tespit etti. Emniyette gözaltına alınan Onur P.'de adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.