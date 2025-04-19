İstanbul'da Kıraathaneye Yapılan Kumarda Uyuşturucu Baskını

TAKSİM'de bir kıraathaneye gece yarısı kumar baskını yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki şüpheliyi masada poşetlere kokain paketlerken yakaladı. Baskın sırasında yemek almaya giden ve kokain paketinde parmak izi çıktığı tespit edilen bir şüpheli ise 18 gün sonra kimliğini almak için emniyete gelince gözaltına alındı.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hüseyinağa Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Bir süre çalışma yapan polis, 6 Mart Pazar günü saat 00.00 sıralarında kıraathaneye baskın düzenledi. İçeriye giren polis 2 şüphelinin şeffaf poşetlere kokain ve marihuana paketlediğini gördü. Bunun üzerine iki şüpheli gözaltına alınırken içeride arama yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 16 adet paketlenmeye hazır toplamda 10 gram kokain, 0,7 gram marihuana, şeffaf poşet içerisinde 26 gram kokain, tabak üzerinde 14 gram kokain, çok sayıda şeffaf renkli poşet, 4 cep telefonu ve kimlik ele geçirildi.

KOKAİN PAKETLERKEN BASILDILAR

Ele geçirilen toplamda 50 gram kokain ile gözaltına alınan Hikmet F. (31) ve Cezayir uyruklu Rabah M. (34) emniyete götürüldü. Kıraathane ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan iki şüpheli, sevk edildiği adliyeye çıkartıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

KİMLİĞİNİ ALMAYA GELİNCE YAKALANDI

Operasyondan 18 gün sonra Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine gelen bir kişi, olay günü kıraathanede arama olduğu sırada kendisinin de yemek almaya gittiğini söyledi. Kimliğinin kıraathanede düşmüş olabileceğini belirten kişi, onu geri almak istedi. Ancak polis, poşet ve tabak üstünde yaptığı çalışmada aldığı parmak izlerinden birinin, kimliğini almaya gelen Onur P.'ye ait olduğunu tespit etti. Emniyette gözaltına alınan Onur P.'de adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.